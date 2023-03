Brasile: ex presidente Bolsonaro rienterà domani mattina dagli Stati Uniti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito dal senatore Flavio Bolsonaro, figlio del presidente, l'ex capo dello stato non ha voluto organizzare alcun festeggiamento in occasione del suo arrivo. "L'ultima volta che l'ho sentito ha detto che non vuole essere ricevuto con una festa, né fare comizi. Al suo arrivo rivolgerà un saluto ai sostenitori che saranno in aeroporto per riceverlo e poi andrà presso la sede del partito dove incontrerà parlamentari e conoscerà il suo nuovo luogo di lavoro", ha detto. La prossima settimana, Jair Bolsonaro assumerà formalmente il ruolo di presidente onorario del Pl. In un'intervista rilasciata il 27 marzo a "Joven Pan", Bolsonaro ha affermato di essere pronto a tornare alla "normalità". "Decideremo quale strategia adottare, non per il partito, ma per il Paese", ha sostenuto l'ex capo dello Stato. (Brb)