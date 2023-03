Montenegro: premier Abazovic offre Paese come sede prossimo round negoziati Serbia-Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Montenegro, Dritan Abazovic, ha offerto il proprio Paese come sede ospitante del prossimo round di negoziati tra Belgrado e Pristina sulla normalizzazione delle relazioni. Abazovic, in un'intervista al media statunitense "The Pavlovic Today", ha affermato che il Montenegro vuole vedere un accordo soddisfacente tra i suoi vicini. "Siamo pronti a contribuire e sostenere il processo di normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo", ha detto Abazovic, aggiungendo che il suo Paese ha ottimi rapporti con tutti i vicini e che è disposto ad aiutare in qualsiasi modo, compreso il supporto logistico. "Personalmente, vorrei ampliare la mia offerta e se ci sono nuovi round di negoziati tra Kosovo e Serbia vorrei avvenissero in Montenegro", ha sottolineato Abazovic.(Seb)