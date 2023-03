Kosovo: rilasciato ex agente di polizia serbo arrestato ieri "per errore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex agente serbo della polizia del Kosovo Miljan Jovanovic, arrestato ieri al valico di Jarinje, è stato rilasciato dopo una notte in custodia cautelare. Lo ha confermato il suo avvocato Dejan Vasic, il quale ha spiegato che il fermo è avvenuto "per errore" in quanto la polizia kosovara lo ha confuso con un altro nome nella lista dei ricercati, Milan Jovanovic. Miljan Jovanovic è stato arrestato al valico di Jarinje ieri sera, mentre tornava a Leposavic, dove vive con la moglie e due figli di sette e cinque anni. In occasione dell'arresto, l'Ufficio del governo serbo per il Kosovo aveva reagito affermando che il fatto "è una continuazione della pressione e della persecuzione del popolo serbo in Kosovo". (Alt)