22 luglio 2021

- Di seguito i principali appuntamenti a Roma e nel LazioROMA- Punto stampa congiunto del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e del Commissario Europeo per l'Ambiente, gli Oceani e la Pesca Virginijus Sinkevičius a seguito del confronto sui temi della strategia europea per la sostenibilità ambientale. Campidoglio, Giardino antistante l'ingresso di Sisto IV (Ore 12:15)- Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri sottoscrive, insieme alla Vicepresidente Gelsomina Vigliotti, la Lettera di Presa d'Atto dell'Accordo tra Roma Capitale e la Bei per gli interventi del Contratto Istituzionale di Sviluppo (Cis Roma) siglato a luglio 2022 da Roma Capitale con il Governo per l'efficientamento energetico di oltre 200 edifici scolastici. Campidoglio, Sala dell'Arazzo (Ore 14)- Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri apre i lavori del Foro di dialogo Italia-Spagna. Dal 1999 appuntamento fisso ideato da Beniamino Andreatta per dibattere temi dello sviluppo comuni ai due Paesi. Campidoglio, Sala della Protomoteca (Ore 15:30) (segue) (Rer)