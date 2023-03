Governo: Calenda, con Meloni margini di intesa su singole cose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "ci sono margini di intesa sulle singole cose, certo che sì. Per esempio, sull'abolizione dell'abuso d'ufficio io sono d'accordissimo, sull'Ucraina siamo d'accordissimo, il fatto di usare i fondi che non si spendono per fare un grande piano Industria 4.0, per far spendere alle aziende i fondi europei. Io penso che la Meloni sia d'accordo. Poi, essere capaci di realizzarlo è una cosa diversa". Lo ha detto a "Cinque minuti", su Rai1, il segretario di Azione, Carlo Calenda.(Rin)