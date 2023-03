Roma: Rocca (Fd'I), Gualtieri revochi delega ad assessore Catarci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un assessore che va ad una conferenza in un luogo occupato in sfregio al rispetto delle regole non può rappresentare le istituzioni. L'amministratore della Capitale dovrebbe schierarsi dalla parte di chi rispetta le regole e dovrebbe condannare con fermezza chi le viola ma questa sinistra non solo ci va a braccetto con i movimenti di occupazione ma gli chiedono anche suggerimenti su come scrivere il piano casa e vorrebbero regalare loro una casa con i soldi dei romani. Al Sindaco Gualtieri non resta che ritirare le deleghe all'assessore Catarci se vuole salvare la faccia della sua amministrazione". È quanto dichiara in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Federico Rocca. (Com)