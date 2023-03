Pd: Calenda, Schlein ha posizioni molto ideologiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Elly Schlein "è contro i termovalorizzatori, contro i rigassificatori. Ha delle posizioni molto ideologiche, lontane dalle mie, però ieri sul salario minimo le ho detto 'facciamolo'". Lo ha affermato a "Cinque minuti", su Rai1, il segretario di Azione, Carlo Calenda. "La linea di Partito democratico e Movimento cinque stelle è praticamente identica: non trovo un argomento su cui non siano in sintonia, tranne per ora l'Ucraina, perché viene dalla gestione di Enrico Letta", ha aggiunto Calenda. (Rin)