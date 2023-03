Brasile: Polizia federale interrogherà Bolsonaro su acquisizione illegale doni dall'Arabia Saudita (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ulteriore acquisizione illegale, la quarta, è stata rivelata ieri, 28 marzo, dal quotidiano "Estado de Sao Paulo". Secondo l'inchiesta giornalistica il pacco si troverebbe attualmente in un deposito affittato da Bolsonaro quando ha lasciato la residenza ufficiale dopo esser stato sconfitto alle elezioni lo scorso anno. Secondo il giornale, la scatola contiene un orologio Rolex, una penna d'argento di marca Chopard, un paio di gemelli in oro bianco e diamanti, un anello in oro bianco e diamanti e un masbaha in oro bianco e con pendenti tempestati di diamanti. Il caso denunciato oggi potrebbe fornire nuova linfa all'inchiesta per peculato a carico dell'ex presidente brasiliano. (Brb)