Brasile: prezzi alla produzione segnano deflazione dello 0,30 per cento a febbraio

- L'indice dei prezzi alla produzione (Ipp), che misura la variazione dei prezzi dei prodotti industrializzati in uscita dalle fabbriche, ha chiuso il mese di febbraio in deflazione dello 0,30 per cento. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di statistica (Ibge). A gennaio 2023 l'indice aveva segnato un'inflazione dello 0,29, mentre a febbraio dello scorso anno l'indice segnava un aumento dello 0,54 per cento. Nei primi due mesi dell'anno l'Ipp segna una flessione dello 0,01 per cento, mentre negli ultimi 12 mesi fino a febbraio registra inflazione dell'1,38 per cento. L'Ipp aveva chiuso il 2022 in aumento del 3,13 per cento e il 2021 con un aumento del 28,39 per cento, record delle serie storiche iniziate nel 2014. (Brb)