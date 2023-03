Pnrr: Salvini, spenderemo tutti i soldi fino all'ultimo euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Piano nazionale di ripresa e resilienza "stiamo correndo come matti per recuperare i ritardi, con i cantieri in alcuni casi fermi da 30 anni. I soldi per le case popolari, per gli acquedotti, per l’Alta velocità e per città più nuove e sicure, li stiamo spendendo e li spenderemo tutti fino all’ultimo euro". Lo ha detto al Tg1 il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.(Rin)