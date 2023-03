Imprese: Mimit su Portovesme, continua confronto, lunedì vertici Glencore al ministero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il sottosegretario Fausta Bergamotto ha incontrato al ministero delle imprese e del made in Italy i rappresentanti della Portovesme, per discutere delle tematiche sulla crisi dell’impresa sarda. E' quanto si legge in una nota del dicastero. Con l’amministratore delegato Davide Garofalo, in clima di collaborazione, sono stati approfonditi i temi già affrontati al tavolo di venerdì scorso, quando il sottosegretario aveva chiesto all’impresa di riattivare i forni e riprendere le attività. Al termine dell’incontro di oggi è stato deciso di aggiornarsi a lunedì prossimo, quando al Mimit arriveranno dalla Svizzera anche i vertici della Glencore. (Com)