Terrorismo: Nordio, non ci accontentiamo della condanna morale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi non ci accontentiamo della condanna morale, noi vorremmo che questa condanna fosse eseguita almeno in parte qua. Vorremmo che almeno queste persone dessero dei segni se non proprio di pentimento, che è un concetto di ordine etico, di dissociazione da quelle imprese criminali che hanno fatto". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nella puntata di "Porta a porta", in onda questa sera su Rai1, in merito alla decisione della Corte di cassazione francese che ha detto per sempre no all'estradizione di dieci ex terroristi italiani, operativi negli anni di piombo. "Invece, qualcuno di loro ha reagito addirittura con arroganza e con ironia. La condanna morale sicuramente c’è stata, c’è e ci sarà, ed è accentuata, secondo me, da questa decisione che è incomprensibile. Però, questo non ci scoraggia dal perseguire nei limiti del possibile, altre vie per ottenere anche una condanna che venga eseguita", ha concluso l'esponente dell'esecutivo. (Rin)