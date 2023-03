Germania: governo approva semplificazione immigrazione lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale ha approvato due progetti di legge e un'ordinanza per semplificare l'immigrazione dei lavoratori in Germania. L'obiettivo è far fronte alla carenza di manodopera, in particolare specializzata, di cui il Paese soffre da anni. Inoltre, come nota il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'offerta di lavoro si ridurrà nel lungo periodo in conseguenza dei cambiamenti demografici. Pertanto, l'esecutivo tedesco intende portare più lavoratori dall'estero in Germania e allo stesso tempo rafforzare la formazione della manodopera. “Non si tratta solo di lavoratori qualificati, ma anche di quelli senza attestati professionali riconosciute in Germania”. Al centro della nuova normativa vi è un sistema a punti. Viene poi prevista una garanzia di formazione, il cui obiettivo è “aiutare il maggior numero possibile di giovani che vogliono svolgere un apprendistato in Germania a trovare un posto adatto”. Tale strumento è parte della proposta di legge presentata dal ministro del Lavoro e degli Affari sociali, Hubertus Heil. Allo stesso tempo, viene previsto un bonus di mobilità con lo scopo di facilitare ai giovani l'accettazione di posti di formazione in regioni più lontane. Viene creato anche un nuovo diritto alla formazione fuori dal lavoro, in modo che i giovani senza un posto di apprendistato regolare abbiano prospettive adeguate. Al riguardo, l'iniziativa di Heil recita: “La formazione professionale in strutture esterne dovrebbe, ove necessario, essere utilizzata come integrazione, ma resta l'ultima ratio”. Viene disposta poi un'indennità di qualificazione. (segue) (Geb)