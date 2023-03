Germania: governo approva semplificazione immigrazione lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dipendenti delle aziende in fase di cambiamento strutturale dovrebbero poter svolgere un'ulteriore formazione. Questi lavoratori dovrebbero quindi essere in grado di ricevere un'indennità di qualificazione fino al 67 percento del loro stipendio netto dall'Agenzia federale del lavoro (Ba). Il governo federale punta poi a semplificare la promozione della formazione continua dei dipendenti, affinché ricevano un addestramento mirato durante la loro vita lavorativa in considerazione dei cambiamenti nelle aziende e della crescente carenza di lavoratori qualificati. Nelle intenzioni di Heil, la Germania dovrebbe diventare più attraente per i lavoratori qualificati, soprattutto provenienti da Pesi che non fanno parte dell'Ue. L'obiettivo è portare in territorio tedesco da tali Stati 60 mila persone all'anno. Gli ingressi dovrebbero avvenire lungo tre direttrici: qualificazione, esperienza professionale e potenziale. (segue) (Geb)