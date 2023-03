Mare: Rixi, prima riunione Cipom, timone verso centralità Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla prima seduta del Cipom "abbiamo ribadito l'importanza degli investimenti e dello sviluppo per le attività legate alla blue economy. Undici ministeri puntano il timone nella stessa direzione con l'obiettivo di realizzare infrastrutture portuali adeguate e normative che tengano conto dei bisogni delle nostre coste, dei nostri mari e dei marittimi. La centralità dell'Italia nel Mediterraneo è un elemento fondamentale. Il più lungo confine naturale del nostro Paese, il mare, merita un impegno costante per incrementarne la rilevanza economica, commerciale, ambientale e sociale". Lo afferma, in una nota, il deputato e viceministro alle Infrastrutture ed ai Trasporti, Edoardo Rixi, a seguito della prima riunione, nella sala Verde di palazzo Chigi, del Comitato interministeriale per le politiche del mare. (Com)