Myanmar: Dipartimento di Stato Usa condanna scioglimento partito Aung San Suu Kyi

- Gli Stati Uniti hanno condannato lo scioglimento del partito di Aung San Suu Kyi da parte della giunta birmana, avvertendo che questa decisione potrebbe portare maggiore instabilità nel Paese asiatico. "Condanniamo fermamente la decisione, presa dal regime militare birmano, di sciogliere 40 partiti politici, tra cui la Lega nazionale per la democrazia", ha dichiarato il portavoce del dipartimento di Stato, Vedant Patel. "Un'elezione tenuta senza la partecipazione di tutte le parti interessate in Myanmar non può essere considerata libera o equa e, data la diffusa opposizione al governo militare, la spinta unilaterale del regime a tenere le elezioni rischia di aggravare la situazione di instabilità", ha aggiunto il portavoce. (Was)