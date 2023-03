Lazio: Consiglio approva manovra di bilancio, assestamento prima dell'estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seduta odierna del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Antonello Aurigemma, ha approvato, con 27 voti favorevoli e 10 contrari, la manovra di bilancio 2023-2025. Si tratta del Documento di economia e finanza Regionale (Defr), la legge di stabilità regionale 2023, il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione e il Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2023-2025. L'assessore Giancarlo Righini, intervenendo in Aula per la sua relazione ha riferito che i 22,8 miliardi di euro impongono una opera di risanamento urgente. Il quadro di finanza pubblica per il triennio 2023-25, ha spiegato l'assessore al bilancio, "è inevitabilmente condizionato dai risultati negativi della gestione precedente e quindi il bilancio di previsione sarà prettamente tecnico; dei circa dieci miliardi di entrate previste in totale, la gran parte dovrà andare a coprire spese di tipo corrente e pertanto non elastiche. Non è prevista accensione di nuovo debito in seguito alle prescrizioni della Corte dei conti finalizzate al risanamento dei conti regionali". (segue) (Rer)