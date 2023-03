Lazio: Consiglio approva manovra di bilancio, assestamento prima dell'estate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ricordato più volte nei giorni scorsi dall'assessore regionale Giancarlo Righini, sia in commissione Bilancio e sia in Aula, si tratta di provvedimenti aventi carattere prevalentemente "tecnico", finalizzati a scongiurare la gestione provvisoria della Regione, non essendo stato approvato il Bilancio di previsione entro il 31 dicembre scorso. "Faremo l'assestamento di Bilancio prima dell'estate, oggi l'obiettivo era far partire la macchina amministrativa e la scadenza del 31 marzo era una tagliola". Dopo aver ringraziato "i gruppi che ci hanno consentito di rispettare questa scadenza" Righini ha spiegato che è stata data copertura "ai 216 milioni di euro di disavanzo sanitario del 2022, dare coperture finanziarie a pochissime voci di spesa per mettere - ha aggiunto Righini ‐ in garanzia e sicurezza territorio e cittadini e rinviare qualunque valutazione di carattere politico all'assestamento di Bilancio che avvieremo subito dopo l'approvazione del rendiconto per cui rispetterò la data del 30 aprile per l'approvazione e l'esito di confronto con il Governo sul tema del debito che è prioritario rispetto a qualunque ulteriore ragionamento. All'esito di questi due passaggi avremo tutti gli elementi per poter avviare l'attività di assestamento di Bilancio che sarà la vera manovra politica di questa amministrazione" ha concluso. (segue) (Rer)