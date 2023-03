Lazio: Consiglio approva manovra di bilancio, assestamento prima dell'estate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La votazione finale è arrivata nel primo pomeriggio, dopo che in mattinata – nella seconda seduta dedicata alla sessione di bilancio – l'Aula aveva già approvato il Documento di economia e finanza regionale, con un solo emendamento della consigliera Alessandra Zeppieri (Polo progressista) riformulato dall'assessore Righini e relativo al rafforzamento della raccolta differenziata nell'area di Roma Capitale, eventualmente privilegiando la frazione organica rispetto a quella dei rifiuti solidi. Respinti invece altri due emendamenti della stessa consigliera sul termovalorizzatore di Roma. Prima della pausa, l'Aula aveva anche approvato la legge di Stabilità regionale – con 28 voti a favore e 20 contrari – e un ordine del giorno sottoscritto da numerosi consiglieri e votato all'unanimità, che impegna la Giunta, a partire dall'assestamento di bilancio, a studiare iniziative per ripristinare le misure di riduzione della pressione fiscale tramite l'apposito fondo. Infine, nel pomeriggio, il Consiglio ha approvato gli ultimi due provvedimenti: il Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025 – con 27 voti a favore e 10 contrari – e il Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale 2023-2025. Nel chiudere la seduta, il presidente Antonello Aurigemma ha ricordato la convocazione per domani mattina, giovedì 30 marzo, a partire dalle ore 9.30, di tutte le commissioni consiliari, per il loro insediamento e l'elezione dei rispettivi presidenti e vicepresidenti. (Rer)