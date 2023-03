Algeria-Italia: ministro degli Esteri Attaf a colloquio con Tajani, focus su Trattato di amicizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri algerino Ahmed Attaf ha avuto una conversazione telefonica con l'omologo italiano, Antonio Tajani, che si è congratulato con lui per la sua nomina a capo della diplomazia algerina. L'incontro, che fa seguito alla telefonata tra il presidente Abdelmadjid Tebboune e il presidente Sergio Mattarella, ha permesso ai due ministri di fare il punto sui progressi compiuti con l'obiettivo di approfondire i rapporti di amicizia e collaborazione tra i due Paesi legati dal Trattato di amicizia, buon vicinato e cooperazione, le cui due parti festeggiano quest'anno il ventesimo anniversario della sua firma. In merito agli sviluppi regionali e internazionali, si legge in una nota del ministero di Algeri, i due ministri hanno affrontato temi di comune interesse per entrambe le sponde del Mediterraneo, sottolineando la convergenza di vedute dei due Paesi fondata sul rispetto della legittimità internazionale e la reciproca ambizione di diffondere stabilità e prosperità, in particolare nella regione del Maghreb e in tutta l'Africa subsahariana. (Ala)