Torino: nel 2022 un migliaio di alberi morti a causa della siccità

- Nel 2022 sono stati circa un migliaio gli alberi morti a causa della siccità a Torino. La zona più colpita è quella del parco della Tesoriera con oltre 30 abbattimenti. Proprio in questo parco sono in corso degli studi specifici, "con il supporto dell’Università - hanno spiegato dal Comune -, per determinare le cause del deperimento e per individuare le strategie da adottare per la salvaguardia degli alberi adulti, con l’obiettivo di replicarle anche in altre aree verdi. Dalle informazioni raccolte si partirà per i progetti di riqualificazione dei parchi Tesoriera e Rignon, operativi il prossimo anno grazie ai fondi React, che permetteranno un importante intervento di messa a dimora di nuovi alberi", hanno concluso.(Rpi)