20 luglio 2021

COMUNEL'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene alla presentazione della mostra "Zanele Muholi. A visual activist", in programma dal 31 marzo al 30 luglio 2023 negli spazi di Mudec Photo.Auditorium del Mudec, in via Tortona, 56 (ore 12:30)Si riunisce il consiglio comunalePalazzo Marino, Piazza Scala, 2 (ore 16:30)REGIONEGli assessori di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche) e Paolo Franco (Casa e Housing sociale), partecipano all'inaugurazione del nuovo laboratorio analisi "Corelab" dell'Asst Bergamo Est.Ospedale "Bolognini" via Paderno, 21 Seriate/Bg (ore 16)VARIEConvegno internazionale La parola e la violenza | Words and violence.Università Cattolica, aula Pio XI, largo Gemelli, 1 (ore 9)Conferenza stampa Miart 2023. Intervengono: Stefano Boeri, Presidente Triennale Milano; Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo e Direttore Gallerie d'Italia; Carlo Cracco, Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto; Andrea Ghidoni, Direttore Generale Intesa Sanpaolo Private Banking; Enrico Pazzali, Presidente Fondazione Fiera Milano; Nicola Ricciardi, Direttore Artistico miart; Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura Comune di Milano.Gallerie d'Italia, Piazza della Scala, 6 (ore 11)Presentazione del "Rapporto sulla Città 2022 – La Milano che siamo, la Milano che sogniamo". Intervengono: Marco Garzonio, Presidente della Fondazione Ambrosianeum; Rosangela Lodigiani, Professoressa Università Cattolica di Milano; Elena Granata, Professoressa Politecnico di Milano; Gad Lerner, giornalistaFondazione Ambrosianeum, Sala Falck, Via delle Ore, 3 (ore 11:30)Axa Research Lab on Gender Equality - The Role of Gender Equality in Building Societal Resilience. Intervengono, tra gli altri, Eugenia Roccella, ministro per la famiglia e pari opportunità e Maria Bianca Farina Presidente di Ania and Fondazione AniaAula Magna Gobbi, Via Gobbi 5 (ore 14)Presentazione dell'opera del Maestro Emilio Isgrò "Prologo alla Relatività". Intervengono: Carlo Sangalli Presidente Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi; Carla Morogallo Direttrice Generale Triennale Milano; Emilio Isgrò.Palazzo Turati, sala consiglio, via Meravigli 9/b (ore 16:30)Seconda tappa milanese del Food Hub Ittico Tour, una Iniziativa realizzata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e da Unioncamere nell'ambito del PO FEAMP 2014-2020, con la collaborazione tecnico-scientifica di BMTI e Italmercati, volta a far conoscere le specie ittiche e a rafforzare la filiera.Mercato del Suffragio, Piazza Santa Maria del Suffragio, 2 (ore 18)Incontro "Promuovere la sostenibilità attraverso le grandi opere infrastrutturali, dall'Expo alle Olimpiadi 2026". Intervengono: Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano; Cesare Ferrero, presidente di Sogemi e autore del libro; Regina De Albertis, presidente Assimprendil Ance; Veronica Vecchi, professoressa di Public Management in SDA Bocconi e presidente della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026; Davide Agazzi, co-founder di FROM – Moltiplichiamo valore pubblico.Libreria Egea, Viale Bligny 22 (ore 18:30)