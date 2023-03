Germania-Regno Unito: Steinmeier, visita di Carlo III grandioso gesto personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di re Carlo III del Regno Unito in Germania è “un grandioso gesto personale e, allo stesso tempo, un segnale importante per le relazioni” tra i due Paesi. È quanto dichiarato dal presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, al ricevimento sulla sostenibilità che, alla presenza del sovrano, è stato organizzato al Palazzo di Bellevue a Berlino. In questa occasione, Steinmeier ha ricordato lo storico impegno di Carlo III per la protezione dell'ambiente. Secondo il capo dello Stato tedesco, la presenza del monarca all'evento segnala che Regno Unito e Germania sono consapevoli della “drammatica urgenza della lotta contro il cambiamento del clima”. A tal fine, ha osservato Steinmeier, i prossimi anni richiederanno “uno sforzo enorme” e la Germania dovrà “fare molto di più”. Accompagnato dalla regina consorte Camilla, Carlo III è giunto a Berlino dove, alla Porta di Brandeburgo, è stata ricevuto con gli onori militari da Steinmeier e sua moglie. Elke Buedenbender. I capi di Stato di Germania e Regno Unito si sono poi recati al Palazzo di Bellevue, sede della presidenza tedesca, per il ricevimento sulla sostenibilità. In serata, nel medesimo edificio, si svolgerà un pranzo di Stato con interventi di Steinmeier e Carlo III. Nella giornata di domani 30 marzo, il re del Regno Unito terrà un discorso al Bundestag. Con il presidente e sua moglie, i reali visiteranno Amburgo il 31 marzo per poi fare ritorno a Londra. (Geb)