Farnesina: Tajani partecipa a cerimonia di giuramento dei segretari di legazione

- Il vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha partecipato oggi alla cerimonia di giuramento dei segretari di legazione, alla Farnesina. "Giovani diplomatici che entrano in carriera, avranno l'onere e l'onore di rappresentare l'Italia nel mondo. Servitori dello Stato ai quali oggi auguro di non perdere mai il loro entusiasmo. Buon lavoro e contate sempre su di me!", scrive Tajani su Twitter.(Res)