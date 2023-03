Lazio: Sabatini (Fd'I), opposizione imbarazzante su riduzione fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tentativo delle opposizioni di intestarsi il tema della riduzione fiscale é decisamente imbarazzante. Affermare, infatti, che l'odg per il rifinanziamento del fondo taglia tasse sia stato presentato solo dalla loro parte politica è falso e fuorviante, visto che si tratta di un provvedimento deciso da tutti i gruppi all'unanimitá. Lasciano basite, inoltre, le parole del capogruppo regionale del Partito Democratico, Ciarla, dal quale non ci saremmo certo aspettati un mea culpa per la situazione drammatica nella quale hanno lasciato i conti della Regione, ma almeno che evitasse di parlare di una manovra che colpisce i deboli, visto che sa benissimo che da parte nostra non c'è stato alcun aumento dell'Irpef, ormai fissato da anni al 3,33". È quanto dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Daniele Sabatini. (Com)