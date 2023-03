Automotive: Osservatorio, serve politica nazionale strutturata a sostegno di transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- L’automotive italiano ha ancora grandi potenzialità di innovazione ma serve una politica nazionale strutturata a sostegno della transizione. È quanto emerge dallo studio elaborato dall’Osservatorio Automotive, presentato oggi a Roma. Federmeccanica con Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno espresso per la prima volta - attraverso il documento “Industria Automotive: un patrimonio italiano di fronte alle transizioni” - un posizionamento comune sulle condizioni e sulle prospettive del comparto, frutto del lavoro svolto dall’Osservatorio Automotive che le parti sociali dell’industria metalmeccanica e meccatronica hanno costituito, in attuazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) 2021. Sarà quindi possibile raffrontare le dinamiche dei sistemi automotive di quei paesi ed avere spunti utili a definire le azioni più efficaci da mettere in campo per gestire al meglio la complessa fase di transizione tecnologica ed ecologica. La presentazione - presso la sala Parlamentino del Cnel – ha visto una prima parte dedicata all’esposizione dello studio grazie al contributo degli esperti del Comitato scientifico dell’Osservatorio Automotive che hanno curato l’indagine. Nella tavola rotonda con Federico Visentin, presidente Federmeccanica, Corrado La Forgia, vice presidente Federmeccanica con delega alla Transizione tecnologica ed ecologica, Roberto Benaglia, segretario generale Fim-Cisl, Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil, Rocco Palombella, segretario generale Uilm-Ui, sono state sviluppate le tematiche emerse dallo studio realizzato dal Comitato scientifico. Le conclusioni sono state affidate al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Lo studio si è sviluppato lungo quattro direttrici essenziali: la consistenza e la dinamica del comparto in ciascun paese; le politiche della domanda, tra incentivi al mercato e politiche di infrastrutturazione; le politiche di supporto alle trasformazioni della filiera produttiva; le strutture di governance del sistema automotive nel paese. (segue) (Rin)