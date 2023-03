Automotive: Osservatorio, serve politica nazionale strutturata a sostegno di transizione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Lo studio “mette in evidenza l’assenza di politiche pubbliche che ha generato un divario con gli altri Paesi Ue. Quindi è urgente realizzare politiche industriali e un piano straordinario per l'automotive in Italia, per poter valorizzare le potenzialità di innovazione in una fase di grandi trasformazioni del settore con risorse adeguate rispetto agli altri Paesi”, ha dichiarato Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil. “Un piano straordinario che metta a disposizione investimenti e strumenti per la trasformazione industriale e l’innovazione, rilancio della ricerca e dello sviluppo, rinnovo delle flotte pubbliche, ammortizzatori sociali e formazione per la salvaguardia, la crescita e la rigenerazione dell’occupazione”, ha sottolineato De Palma, che ha aggiunto: “Innovazione tecnologica, digitalizzazione ed economia circolare possono rendere la transizione un’opportunità per il rilancio della produzione, della crescita di buona occupazione e del ruolo di innovatore che il nostro Paese ha da sempre svolto. L'automotive è un settore industriale fondamentale per l’economia del nostro Paese. Il governo deve accompagnare la transizione affinché sia ambientalmente e socialmente sostenibile e mettere tutti i Paesi europei nelle stesse condizioni”. Oggi "sollecitiamo il governo e il ministro Urso a puntare con noi su una strategia che, anziché rinviare le decisioni europee, cerca di sostenere un’industria nazionale che, come lo studio presentato oggi dimostra, è forte soprattutto nella catena di fornitura della componentistica", ha affermato il segretario generale della Fim Cisl, Roberto Benaglia. Ad oggi, secondo Benaglia, "nonostante i tanti annunci, il tavolo automotive non sta producendo le politiche necessarie e gli strumenti di incentivi alla domanda, come pure l’infrastrutturazione necessaria alla mobilità elettrica e soprattutto di sostegno alle imprese e al lavoro. È urgente quindi che il governo soprattutto nei confronti delle parti più forti – Federmeccanica Anfia, Fim, Fiom, Uilm – abbia un’attenzione maggiore a partire da oggi, e concordi con noi le scelte, gli investimenti e il sostegno che deve essere strategico. Noi pensiamo che il governo, più che fermale decisioni europee debba chiedere all’Europa misure di sostegno finanziario e industriale molto più forti". (segue) (Rin)