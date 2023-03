Automotive: Osservatorio, serve politica nazionale strutturata a sostegno di transizione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- “Il nostro governo si è astenuto sul voto rispetto alla data del 2035 per lo stop alla commercializzazione dei veicoli endotermici. Rimandare la discussione senza assumere decisioni in questo momento complesso, con il rischio di deindustrializzazione di un settore chiave dell’economia italiana, è controproducente”, ha sottolineato il segretario generale dell’Unione italiana lavoratori metalmeccanici (Uilm), Rocco Palombella. “Il nostro compito è quello di forzare la politica ad accompagnare la transizione ecologica mettendo in campo ogni azione possibile. La riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario – ha concluso Palombella – a nostro avviso è uno degli strumenti utili a gestire le crisi industriali già aperte salvaguardando i posti di lavoro; servono poi investimenti infrastrutturali e tutte le azioni difensive necessarie al rilancio di questo settore; serve un maggior coinvolgimento dello Stato nella filiera, la condivisione e l'ascolto delle organizzazioni sindacali come accade in Germania, oltre a interventi articolati per supportare la transizione ecologica come accade in Spagna, Francia e Germania”. Per il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il problema per il settore dell’automotive “non è quale combustibile ma quale motore”. L’elettrico “sarà sicuramente la strada prevalente in Europa ma era importante che non fosse la strada esclusiva”, ha aggiunto Urso. La transizione ecologica “non è un pranzo di gala con cibo sintetico ma è una rivoluzione industriale che parte dalla batteria elettrica”, ha avvertito il ministro, sottolineando la necessità di “realizzare una politica industriale che faccia sopravvivere il settore dell’automotive”. (Rin)