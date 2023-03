Germania-Regno Unito: era di Elisabetta II la spilla indossata da Camilla a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spilla con diamanti e turchesi che la regina consorte del Regno Unito Camilla ha indossato al suo arrivo a Berlino apparteneva alla defunta sovrana britannica Elisabetta II. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che Elisabetta ricevette il gioiello quando aveva 16 anni da sua nonna, la regina vedova Maria di Teck, come dono per la cresima nel 1942. Da regina, la defunta sovrana del Regno Unito amava indossare il turchese che, secondo la tradizione, è segno di serenità, fiducia in se stessi, assertività, buon umore e gioia di vivere. Con re Carlo III, Camilla è in visita in Germania con Berlino come prima tappa da oggi a domani, 30 marzo. I reali concluderanno il viaggio ad Amburgo nella giornata successiva. (Geb)