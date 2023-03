Ue: Fitto incontra vicepresidente Schinas e commissario Schmit su migranti e Fondo sociale europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha incontrato oggi a Bruxelles il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, e il commissario per il Lavoro e i diritti sociali, Nicolas Schmit. Lo si apprende da una nota del ministero. Il colloquio con il vicepresidente Schinas si è incentrato soprattutto sulla questione migratoria, in particolare in relazione alle conclusioni dei Consigli europei di febbraio e marzo, e all'impegno della Commissione europea nei confronti dei Paesi della sponda sud del Mediterraneo, si legge nel comunicato. L'incontro con il commissario Schmit, invece, ha rappresentato l'occasione per una disamina sull'utilizzo del Fondo sociale europeo e per un approfondito scambio di vedute sull'uso flessibile dei fondi del Pnrr, al fine di creare le condizioni per accrescere la competitività delle nostre economie e la creazione di posti di lavoro, conclude la nota. (Beb)