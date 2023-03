Usa: Milley, possibile utilizzo della forza militare contro i cartelli della droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di autorizzare l'esercito a contribuire alla lotta contro i cartelli della droga che operano fuori dal Messico. Lo ha affermato oggi il capo dello Stato maggiore congiunto, Mark Milley, durante un'audizione del Comitato per i servizi armati della Camera dei rappresentanti. "Non mi opporrei. Dovrei pensarci", ha detto Milley. All'inizio di questo mese il senatore repubblicano Lindsey Graham ha annunciato che presenterà un disegno di legge per consentire l'uso della forza militare contro i cartelli della droga in Messico designando alcuni cartelli come organizzazioni terroristiche straniere. Graham ha proposto la misura in seguito al rapimento di quattro cittadini statunitensi in Messico, che ha provocato la morte di due di loro. La scorsa settimana il segretario di Stato, Antony Blinken, ha affermato che il dipartimento di Stato è pronto a prendere in considerazione l'idea di etichettare i cartelli della droga messicani come organizzazioni terroristiche straniere. La considerazione arriva mentre i legislatori e l'amministrazione guidata da Joe Biden cercano di affrontare il flusso di droghe illecite - in particolare il fentanil - attraverso il confine tra Stati Uniti e Messico, nonché la violenza dei cartelli. (Was)