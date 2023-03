Codice appalti: Salvini, tagliamo burocrazia e diamo più spazio a Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio ottenere lavoro, lavoro, lavoro. Abbiamo tagliato la burocrazia, diamo più spazio alle Piccole e medie imprese, soprattutto italiane, e diamo fiducia a sindaci, liberi professionisti ed imprenditori. Un anno in meno per cantieri ed appalti significa più lavoro per i nostri operai". Lo ha detto al Tg1, in merito al nuovo Codice degli appalti, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)