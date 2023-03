Brasile-Cina: impresa mineraria Vale e cartiera Suzano firmano 9 accordi di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia mineraria brasiliana Vale e l'industria dalla carta brasiliana Suzano hanno firmato nove accordi di cooperazione con aziende e università cinesi. La firma è avvenuta a margine del seminario economico Brasile-Cina, promosso dal ministero degli Esteri e dall'Agenzia brasiliana di promozione delle esportazioni e investimenti (Apex), a Pechino, in Cina. I dettagli degli accordi sono stati pubblicati dall'Apex in una nota. In particolare Vale ha firmato accordi con il più grande istituto di credito cinese, e secondo al mondo, Banca industriale e commerciale della Cina (Icbc) e con la quarta più grande banca del Paese asiatico, Bank of China. In entrambi i casi gli accordi favoriscono l'accesso a prestiti a tassi agevolati. (segue) (Brb)