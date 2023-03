Brasile-Cina: impresa mineraria Vale e cartiera Suzano firmano 9 accordi di cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia ha anche annunciato un accordo nell'ambito della ricerca scientifica con l'università Tsinghuae, uno sulla produzione di acciaio a basso tenore di carbonio l'Università centrale sud (Csu). Una partnership per lo sviluppo del primo motolivellatore al mondo a "zero emissioni di carbonio" è stata firmata con la più grande azienda cinese di macchinari edili, Xcmg. Mentre una intesa per la produzione di biocarbone è stata raggiunta con l'industria siderurgica con Baoshan Iron & Steel. In ultimo è un accordo ha riguardato la costruzione di una fabbrica per la lavorazione del nikel e strutture di supporto in collaborazione con Tisco e Xinhai. Quanto alla Suzano, l'industria ha siglato un accordo per la costruzione di 17 navi per il trasporto di cellulosa e bioprodotti con la Cosco e un'intesa per lo sviluppo di materiali biologici e di ricerca con il gruppo Compagnia della carta cinese. In ultimo, ha raggiunto un accordo con la Città della scienza di Shanghai per il lancio dell'incubatore d'impresa Innovability hub. (segue) (Brb)