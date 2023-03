Brasile-Cina: impresa mineraria Vale e cartiera Suzano firmano 9 accordi di cooperazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erano presenti il ministro dell'Agricoltura brasiliano, Carlos Favaro, il viceministro del Commercio cinese, Guo Tingting, il presidente di Apexl, Jorge Viana, e il presidente del "China Council for International Investment Promotion" (Cciip), Ma Xiuhong. L'evento è stato seguito da una conferenza settoriale su "startup, innovazione ed ecosistema digitale" e incontri di business dell'agroalimentare. Inoltre, i governi di Brasile e Cina hanno annunciato la creazione di una camera di compensazione (Clearing House) presso la Banca industriale e commerciale cinese (Ibcc) che consentirà l'uso della valuta cinese, lo Yuan, nelle transazioni commerciali tra i due Paesi partner, oltre che per la concessione di prestiti, evitando l'utilizzo del dollaro statunitense. La banca garantisce agli imprenditori brasiliani l'immediata conversione in real dei loro guadagni, qualora decidessero di concludere affari in yuan. La chiusura dell'accordo è stata confermata dalla sottosegretaria agli Affari internazionali del ministero delle Finanze del Brasile, Tatiana Rosito. (Brb)