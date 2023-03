Codice appalti: Salvini, ci sono i professionisti del no, io lavoro per il sì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono i professionisti del no, in Italia. Il no Tav, il no Ponte, il no Expo, il no Pedemontana, il no auto, il no gas, il no nucleare. Io lavoro per il sì. L’Italia ha bisogno di infrastrutture, di meno burocrazia, di più lavoro, di appalti più veloci e mi spiace per i signori del no. In questo ministero mi hanno mandato per aprire cantieri, strade, autostrade, porti, aeroporti e ferrovie". Lo ha affermato al Tg1, in merito alle critiche sul nuovo Codice degli appalti, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)