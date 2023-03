Usa-Lettonia: vice segretaria di Stato Sherman incontra ministro Esteri di Riga, focus su vertice Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice segretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, ha incontrato oggi il ministro degli Esteri lettone Edgars Rinkevics, in visita a Washington. Le due parti, riferisce il dipartimento di Stato in una nota, hanno discusso del vertice della Nato che si terrà a luglio a Vilnius e del lavoro continuo dell'Alleanza per rafforzare la difesa del fianco orientale, contrastare la disinformazione russa e isolare diplomaticamente la Russia. Sherman e la controparte lettone, prosegue la nota, hanno anche discusso dei modi per approfondire il coordinamento Usa-Lettonia nell'Indo-Pacifico e contrastare la coercizione economica della Repubblica popolare cinese. (Was)