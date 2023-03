Taiwan: Casa Bianca, transito presidente Tsai Ing-wen negli Usa avverrà "in forma privata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il transito della presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, attraverso gli Stati Uniti avverrà "in forma privata, non ufficiale e coerente con la politica 'una sola Cina' di Washington". Lo ha detto oggi il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby. "Questo transito è coerente con la nostra relazione non ufficiale di lunga data con Taiwan ed è coerente con la politica 'una sola Cina' degli Stati Uniti, che rimane invariata. I transiti non sono viaggi, sono privati e non ufficiali", ha detto Kirby durante una conferenza stampa. La leader taiwanese ha intrapreso oggi una visita di dieci giorni in America centrale, che la vedrà in Guatemala e Belize e che include il transito attraverso gli Stati Uniti. Pechino si è detta preoccupata per i suoi piani di incontrare il presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, durante uno scalo in programma a Los Angeles.(Was)