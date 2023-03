Vaticano: sala stampa, infezione respiratoria per il Papa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei giorni scorsi Papa Francesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie e questo pomeriggio si è recato presso il Policlinico Agostino Gemelli per effettuare alcuni controlli medici. L'esito degli stessi ha evidenziato un'infezione respiratoria (esclusa l'infezione da Covid-19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera. Papa Francesco è toccato dai tanti messaggi ricevuti ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera". E' quanto si legge in una nota della sala stampa vaticana, in merito al ricovero del Pontefice al Gemelli di Roma, a seguito di un leggero malore avuto nelle prime ore del pomeriggio di oggi. (Civ)