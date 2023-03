Ue: Beghin (M5s), quello che sta succedendo in Italia sui figli di coppie omogenitoriali è vergognoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I bambini sono bambini, "a prescindere da come sono stati procreati, da come arrivano al mondo o dall'orientamento sessuale dei loro genitori, i loro diritti vanno difesi senza se e senza ma". Lo ha detto Tiziana Beghin, europarlamentare del Movimento 5 stelle, nel corso del dibattito alla plenaria di Bruxelles sul riconoscimento dei figli di famiglie omogenitoriali. "Lo dico da mamma di tre figlie biologiche e di due acquisite. Quello che sta succedendo in Italia, nel mio paese, è vergognoso. Un governo di estrema destra, che sta facendo una guerra nascosta a famiglie come la mia, solo perché sono diverse dalla mia", ha detto. "Questa è l'Europa che sogniamo, questa non è l'Europa che nei trattati difende l'uguaglianza dei suoi cittadini e il rispetto dei loro diritti", ha aggiunto. La risposta del Commissario Reynders a una nostra interrogazione, va nella direzione giusta. Riconoscere i diritti dei figli delle famiglie arcobaleno è una questione di giustizia sociale, ma anche di legalità. Il principio di sussidiarietà non c'entra nulla, perché nessuno contesta il diritto di famiglia, ma si tutelano i diritti fondamentali", ha proseguito. "Commissaria, non fermatevi qui, utilizzate tutti i poteri previsti dai trattati per arrivare al riconoscimento dei figli di genitori dello stesso sesso. Lottiamo insieme, però un'Europa libera e aperta al prossimo", ha concluso rivolgendosi alla commissaria europea per l'Uguaglianza, Helena Dalli, presente in aula. (Beb)