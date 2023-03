Iraq: Usa, Senato approva disegno di legge per abrogare autorizzazioni uso della forza militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge per abrogare le autorizzazioni per l'uso della forza militare (Aumf) contro l'Iraq, inviando il disegno di legge alla Camera dei rappresentanti prima dell'approvazione finale da parte del presidente Joe Biden. I senatori, riferisce la "Cnn", hanno approvato il disegno di legge con 66 voti favorevoli e 30 contrari, con 46 legislatori di entrambi i partiti che hanno votato a favore. Il dispositivo, approvato per la prima volta nel 1991, consentì il coinvolgimento degli Stati Uniti nella prima Guerra del Golfo, mentre il provvedimento approvato del 2002 consentì l'invasione dell'Iraq per rovesciare il governo di Saddam Hussein. Il provvedimento passa ora al voto della Camera dei rappresentanti, dove sembra avere buone possibilità di essere approvato. Il voto arriva sulla scia del 20esimo anniversario dell'invasione statunitense dell'Iraq, dopo che all'inizio di questo mese la Casa Bianca si era detta favorevole all'abrogazione delle autorizzazioni del 1991 e del 2002 all'uso della forza in Iraq. Se la legge passasse in entrambe le camere, segnerebbe una conclusione formale dei conflitti e una riaffermazione simbolica della capacità del Congresso di dichiarare guerra. L'Aumf del 2002, infatti, è stato utilizzato oltre il suo scopo originale per operazioni militari autorizzate dai successivi presidenti, tra cui Barack Obama per giustificare attacchi aerei contro i terroristi dello Stato islamico in Iraq e in Siria e Donald Trump per autorizzare l'attacco che ha eliminato il generale iraniano Qasem Soleimani a Baghdad nel gennaio 2020. (Was)