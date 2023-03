Diritti: Gualtieri, avanti con trascrizione atti nascita esteri con due mamme, serve incontro con Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi sembra che la Ministra Roccella continui a fare confusione tra sentenze che trattano fattispecie differenti". Lo dichiara il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "L'ultima sentenza della Corte di Cassazione del dicembre 2022, a cui fa riferimento, tratta infatti sempre un caso di maternità surrogata. Quella sentenza indica l'adozione in casi particolari come strada da seguire per il riconoscimento della doppia genitorialità nei casi di Gpa. Noi invece stiamo parlando di altro. Di bambini con due mamme, di cui una delle due ha portato avanti la gravidanza. Per questi casi - continua Gualtieri - ci sono varie sentenze delle corti, cassazione e costituzionale, che riconoscono la possibilità di trascrivere gli atti di nascita esteri con due mamme per la tutela del superiore interesse del minore e che nel fare questo non esiste alcuna contrarietà all'ordine pubblico. Stiamo parlando di bambini figli di due donne, di cui una delle due ha portato avanti la gravidanza. La Gpa non c'entra nulla". (segue) (Com)