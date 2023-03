Piemonte: incendio in un'azienda di distaccanti chimici a Novara, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incendio si è sviluppato, per cause al momento ancora sconosciute, intorno alle ore 7:40 in uno dei quattro capannoni. Gli altri tre, tra cui gli uffici, non sono stati coinvolti e sono agibili. Lo ha affermato in una nota stampa l'azienda di distaccanti chimici Kemi srl di San Pietro Mosezzo (Novara), che questa mattina è stata interessata da un incendio che non ha causato feriti. Il sindaco di Novara Alessandro Canelli ha sottolineato che "dalle analisi condotte da Arpa, non è stata rilevata la presenza di monossido di carbonio, mentre la presenza di idrocarburi non metanici è nella norma", ha concluso.(Rpi)