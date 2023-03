Vaticano: Papa, leggero malore e ricovero al Gemelli, situazione sotto controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco è al Policlinico Gemelli dopo essersi sentito poco bene nel primo pomeriggio. Secondo fonti sanitarie, si tratterebbe di una fibrillazione atriale che ora i medici stanno monitorando, derivante da un affaticamento respiratorio. Il Santo Padre è arrivato in ospedale a bordo di un'ambulanza ed è stato trasferito al reparto di cardiologia. Dopo i primi esami è stato deciso di ricoverare Francesco che, quindi, passerà la notte al Gemelli di Roma. Con lui i collaboratori più stretti e uomini della gendarmeria che vigilano sulla sua sicurezza. Al momento, fonti raggiunte da "Agenzia Nova", parlano di "situazione sotto controllo", ma che non viene sottovalutata. Il Papa è vigile e collaborativo e le sue condizioni generali non destano particolare preoccupazione, anche se appare visibilmente affaticato. Per il momento sono stati annullati tutti gli impegni del Papa previsti per i prossimi giorni. (Civ)