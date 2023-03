Onu-Russia: portavoce Guterres, possibile incontro con Lavrov a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, incontrerà il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov se quest'ultimo si recherà a New York. Lo ha detto il portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric. "Se dovesse venire a New York e dovesse esserci una richiesta di incontro, allora ovviamente il segretario generale lo incontrerà", ha detto Dujarric in una conferenza stampa. Lunedì scorso l'inviato russo alle Nazioni Unite, Vassilj Nebenzia, ha dichiarato che Lavrov dovrebbe partecipare alle riunioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad aprile. (Was)