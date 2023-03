Grecia: media, svelata l'identità dei due sospettati di attività terroristiche contro obiettivi ebraici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I media greci hanno svelato l'identità dei componenti di una rete terroristica diretta dall'estero che stava pianificando nel Paese attentati contro obiettivi ebraici. Secondo le fonti si tratterebbe di due pachistani di origini iraniane entrati irregolarmente nel Paese e impegnati nel settore agricolo. Inoltre, secondo le indagini, i due sarebbero stati assoldati dai pasdaran, i guardiani della rivoluzione iraniana, per compiere un attacco terroristico in un ristorante kosher dietro compenso di una cifra compresa tra i 10 mila e i 15 mila dollari. L'ufficio del primo ministro israeliano ha affermato che dalle indagini risulta che l'organizzazione che ha operato in Grecia fa parte di una rete iraniana più estesa, diffusa anche in altri Paesi e sarebbe sotto il comando diretto di Teheran. Il servizio di intelligence israeliano, Mossad, è stato coinvolto nelle indagini di intelligence per quanto riguarda le connessioni con l'Iran. (Gra)