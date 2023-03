Ucraina: Foti (Fd'I), Conte mistifica realtà e dimentica suoi decreti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giuseppe Conte conferma di avere la memoria breve e, forse per convenienza vista la competizione con il nuovo Pd, mistifica in maniera inaccettabile quelli che sono gli atti portati avanti da questo governo. Sono stati i suoi due esecutivi che hanno promesso alla Nato che l'Italia avrebbe raggiunto il 2 per cento delle spese militari entro il 2028 e che hanno aumentato la spesa e gli investimenti in materiale per la Difesa. Sempre lo stesso Giuseppe Conte ha approvato, come leader dei Cinque stelle, ben cinque decreti di forniture di armi all'Ucraina. Decreti che contenevano, come Conte ben sa ma oggi fa finta di dimenticare, armi offensive pesanti e letali, per un costo complessivo che supera di molto quello dell'ultimo decreto. Oggi il leader dei grillini si scopre contrario ad ognuna delle cose che ha fatto in passato. È bene ribadire quella che è la verità. Il ministro Crosetto in sede Nato ha affermato che non sarà facile per l'Italia raggiungere il 2% del Pil per le spese militari, viste le contingenze economiche, assumendosene la responsabilità politica. Ha inoltre predisposto un decreto, il primo di questo governo, nel quale non esiste nulla che non serva esclusivamente alla difesa del popolo ucraino. Il governo Meloni e il Ministro della Difesa stanno tenendo una posizione chiara sulla necessità di evitare ogni tipo di escalation, cercando in tutte le sedi, una risposta diplomatica per avviare una trattativa di pace. L'Italia e il governo partecipano con dignità e orgoglio a pari grado di tutti gli altri Paesi in difesa delle democrazie occidentali". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. (Rin)