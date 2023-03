Concorrenza: Urso, obiettivo da realizzare entro giugno, siamo in tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Quest'anno rispetteremo la legge del 2009, a differenza degli altri governi che ci hanno preceduto, anch'esso è un obiettivo del Pnrr che dobbiamo realizzare entro giugno. “Quindi abbiamo il tempo per approfondire alcune tematiche che sono contenute nel disegno di legge”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’evento “Studio sull’industria automotive in Europa”, commentando il ddl Concorrenza. “Credo che sarà sicuramente portato a termine in breve tempo e scioglierà anche la questione del commercio ambulante del nostro Paese. Realizzeremo in maniera più compiuta e consapevole questo provvedimento. Siamo in tempo”, ha aggiunto Urso. (Rin)