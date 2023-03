Auto: Landini, governo non ha fatto il massimo, e-fuels e biocarburanti non sufficienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E-fuels e biocarburanti non sono sufficienti per salvare il comparto automobilistico. "Nel nostro Paese, oggi si producono 500 mila auto, anche meno, quando c'è una capacità produttiva installata di 1,5 milioni". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in un punto stampa a Bruxelles dopo l'incontro avuto con il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni. "Non è assolutamente sufficiente. Visto che c'è un gruppo come Stellantis, e altri produttori, abbiamo il problema di come diventare soggetti all'avanguardia dell'auto elettrica, dell'installazione e anche di tutte quelle che sono le fonti rinnovabili. Il tema non è quello di resistere per allungare di qualche anno il mercato. Questa è una posizione difensiva che ci porta a sbattere. Abbiamo il problema di utilizzare le competenze che abbiamo" nel nostro Paese, ha aggiunto. (segue) (Beb)