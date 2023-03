Auto: Landini, governo non ha fatto il massimo, e-fuels e biocarburanti non sufficienti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo dei ritardi anche rispetto a tutte le produzioni dell'elettrico. Voglio ricordare che, fino a qualche anno fa, le imprese nel nostro Paese e il governo sostenevano che l'elettrico non era la prospettiva. Questi errori li stiamo pagando", ha proseguito Landini. "Secondo me il governo non ha fatto il massimo sulle auto. Credo che il tema non sia semplicemente chiedere ulteriori rinvii, ma fare quelle scelte, anche di politica industriale, per essere soggetti all'avanguardia dei processi che sono in atto. Proprio perché siamo un Paese che ha capacità produttiva e componentistica non utilizzata, credo che il tema sia su quali scelte di politica industriale si vogliono attuare per essere non quelli che resistono ai cambiamenti, ma quelli che governano e rilanciano questi cambiamenti", ha concluso. (Beb)